تشكيل فريق فني تابعة تابع لمصلحة الاحوال المدنية يشرع في تطوير
توسعة شبكة الاتصالات وربطها مع كل مكاتب مصلحة الجوازات .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 09:37:00
طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - اعلن رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد
بالتمر عن تشكيل فريق فني تابع للمصلحة كلف بمهمة تطوير وتوسعة شبكة
الاتصالات وربطها مع كل مكاتب مصلحة الجوازات .
واوضح بالتمر ان العملية تشمل كذلك ربط كل مكاتب السجلات المدنية على
نفس الشبكة بالتعاون مع شركة هاتف ليبيا للاتصالات والتقنية .
واضاف ان العمل الذي سينفذه مهندسون ليبيون سينجز خلال 90 يوما من بدء
العمل ،مشيرا الى انه ستتبعه مشاريع اخرى من بينها الارشفة الالكترونية
والمطابقة الورقية والبطاقة الذكية .
(وال)