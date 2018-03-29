تشكيل فريق فني تابعة تابع لمصلحة الاحوال المدنية يشرع في تطوير توسعة شبكة الاتصالات وربطها مع كل مكاتب مصلحة الجوازات .







طرابلس 29 مارس 2018 (وال) - اعلن رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد

بالتمر عن تشكيل فريق فني تابع للمصلحة كلف بمهمة تطوير وتوسعة شبكة

الاتصالات وربطها مع كل مكاتب مصلحة الجوازات .

واوضح بالتمر ان العملية تشمل كذلك ربط كل مكاتب السجلات المدنية على

نفس الشبكة بالتعاون مع شركة هاتف ليبيا للاتصالات والتقنية .

واضاف ان العمل الذي سينفذه مهندسون ليبيون سينجز خلال 90 يوما من بدء

العمل ،مشيرا الى انه ستتبعه مشاريع اخرى من بينها الارشفة الالكترونية

والمطابقة الورقية والبطاقة الذكية .

(وال)