الترسانة يستضيف الاتحاد اليوم الخميس في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 مارس 2018(وال)- تتواصل اليوم الخميس مباريات الدوري الممتاز

لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة، تجمع فريق الترسانة مع ضيفه فريق

الاتحاد، وذلك على ملعب الأكاديمية بجنزور عند الساعة الثالثة والنصف

مساء، ضمن الجولة العاشرة (إياب) لفرق المجموعة الثالثة.

يدخل فريق الترسانة هذه المباراة برصيده (7) نقاط من ثماني مباريات في

المركز الخامس، فيما يدخل فريق الاتحاد برصيد (24) نقطة من نفس عدد

المباريات في المركز الأول.

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