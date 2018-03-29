أفريكم تعلن مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في غارة بمنطقة أوباري الليبية .





واشنطن 29 مارس 2018 (وال) - أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا

(أفريكوم) في بيان لها أمس الأربعاء مقتل القيادي بتنظيم القاعدة في بلاد

المغرب العربي "موسى أبو داوود" وإرهابي آخر تابع للتنظيم في غارة جوية

نفذتها القوات الأمريكية بمنطقة أوباري جنوبي غرب ليبيا..

وأوضح البيان أن الغارة التي نفذت السبت تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق

الوطني .

وقالت "أفريكوم" إن "أبو داوود" درب أفرادا بالتنظيم على تنفيذ هجمات

إقليمية.

وأضافت أنه وفر السلاح والتمويل للقاعدة "ما مكن الجماعة الإرهابية من

تهديد ومهاجمة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت أبو داوود على لائحة الإرهاب في

مايو 2016 لدوره في هجمات شنها التنظيم في ليبيا وتونس والجزائر.

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