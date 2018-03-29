التوقيع على عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بمركز طرابلس الطبي .





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - وقع مدير عام مركز طرابلس الطبي

الدكتور "نبيل العجيلي" أمس الأربعاء على عقد صيانة الأجهزة والمعدات

الطبية مع مدير عام مجموعة "فاميد" النمساوية "كريستيان اوبيجر" ، بحضور

رئيس قسم صيانة المعدات بالمركز، ومدير فرع مجموعة "فاميد" في ليبيا

"ستيفان موجيتس"، بعد توقف دام أربع سنوات.

وأشاد "العجيلي" في كلمته خلال توقيع العقد على الجهود التي بذلت من

أجل تدليل الصعوبات لاستئناف عمل الشركة داخل المركز في صيانة الأجهزة

الطبية المتوقفة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات في المركز ، موضحا بأن "

فاميد " لديها من الخبرة والكفاءة لاجراء هذه الصيانة ، والعمل على

استبدال الأجهزة غير القابلة للصيانة بأجهزة حديثة وفق العقد.

وأكد بأن توقيع الاتفاقية واستئناف عمل الشركة يأتي في إطار التعاون

المشترك في المجال الصحي بين ليبيا والنمسا وفق الاتفاقيات الموقعة بين

البلدين .

يذكر أن المركز لديه عقد صيانة مع الشركة منذ افتتاحه عام 1996.

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