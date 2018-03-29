المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس السواحل يؤكدان استمرار جهود التعاون لمكافحة تهريب الوقود.





طرابلس 29 مارس 2018 ( وال ) - أكد المؤسسة الوطنية للنفط وحرس

السواحل على التزام الطرفين باستمرار جهود التعاون في وجه محاربة عمليات

تهريب المحروقات على طول خط الساحل .

وجاء ذلك خلال اجتماع يوم الثلاثاء ضم السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس

إدارة المؤسسة ، والعميد عبدالله عمر تومية آمر حرس السواحل ، والعميد

بحار " مسعود عبدالصمد " والعقيد بحار " ابوعجيلة عبد الباري" .

تم خلال اللقاء التطرق الي الجهود المبذولة من قبل افراد حرس السواحل

للحد من عمليات التهريب ومناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل

الجهاز بالشكل المطلوب والآلية التي يمكن من خلالها خلق تكامل بين

المؤسسة وجهاز حرس السواحل من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد.

وثمن المهندس مصطفى صنع الله عالياً مساعي جهاز حرس السواحل في سبيل

حماية الوطن والعمل على محاربة كافة الظواهر السلبية على الرغم من قلة

الامكانيات وحرصهم على مصلحة الوطن وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف

الراهنة.

وقال إن المؤسسة تقدر كل الجهود المبذولة وستعمل على دعم الجهاز وفق

الامكانيات المتاحة ، وإن ليبيا بخير طالما هناك رجال يصلون الليل

بالنهار من أجل حماية ثروات هذا الوطن ويبذلون كل ما في وسعهم للحد من

الجرائم المنظمة التي يقوم بها عصابات تهريب الوقود.

يذكر أن ومن خلال التنسيق بين مكتب النائب العام وجهاز حرس السواحل

والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة تم القبض على أكثر

من 14 ناقلة ومصادرتها واتخاذ اجراءات لملاحقة عدد من النواقل ، وكذلك تم

وضع نواقل اخرى في قائمة الحظر بناء على قرار من مجلس الامن.

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