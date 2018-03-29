متابعة حملة التطعيمات الاطفال بالمراكز الصحية بسرت .





سرت 29 مارس 2018 (وال )- قام مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور "

خليفة محمد السيوى " ومدير مكتب الرعاية الصحية الاولية " على الصلعانى "

بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية المستهدفة بحملة تطعيمات الاطفال

بفيثامين أ . وقال " السيوى " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن الجولة خصصت

لمتابعة تنفيذ حملة التطعيمات بأعطاء جرعة فيثامين أ للمواليد المستهدفة

من شهر يناير 2013 الى مواليد شهر أعسطس 2017 .

وأوضح المصدر أن أكثر من تسعة الاف طفل وطفلة تم تطعيمهم حتى الآن

بمختلف المراكز والوحدات الصحية من اهرواة شرقا وحتى ابونجيم غربا

وابوهادى جنوبا .

...(وال سرت)...