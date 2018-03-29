متابعة حملة التطعيمات الاطفال بالمراكز الصحية بسرت .
الخميس ، 29- 03- 2018 - 08:30:00
سرت 29 مارس 2018 (وال )- قام مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور "
خليفة محمد السيوى " ومدير مكتب الرعاية الصحية الاولية " على الصلعانى "
بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية المستهدفة بحملة تطعيمات الاطفال
بفيثامين أ . وقال " السيوى " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن الجولة خصصت
لمتابعة تنفيذ حملة التطعيمات بأعطاء جرعة فيثامين أ للمواليد المستهدفة
من شهر يناير 2013 الى مواليد شهر أعسطس 2017 .
وأوضح المصدر أن أكثر من تسعة الاف طفل وطفلة تم تطعيمهم حتى الآن
بمختلف المراكز والوحدات الصحية من اهرواة شرقا وحتى ابونجيم غربا
وابوهادى جنوبا .
...(وال سرت)...