متابعة حملة التطعيمات الاطفال بالمراكز الصحية بسرت .الخميس ، 29-03-2018 - 08:30:00



سرت 29 مارس 2018 (وال )- قام مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور "
خليفة محمد السيوى " ومدير مكتب الرعاية الصحية الاولية " على الصلعانى "
بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية المستهدفة بحملة تطعيمات الاطفال
بفيثامين أ . وقال " السيوى " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن الجولة خصصت
لمتابعة تنفيذ حملة التطعيمات بأعطاء جرعة فيثامين أ للمواليد المستهدفة
من شهر يناير 2013 الى مواليد شهر أعسطس 2017 .
وأوضح المصدر أن أكثر من تسعة الاف طفل وطفلة تم تطعيمهم حتى الآن
بمختلف المراكز والوحدات الصحية من اهرواة شرقا وحتى ابونجيم غربا
وابوهادى جنوبا .
...(وال سرت)...

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