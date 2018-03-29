ترامب يقيل وزير شؤون قدامى المحاربين ويختار طبيب البيت الابيض مكانه .الخميس ، 29-03-2018 - 08:32:00



واشنطن 29 مارس 2018 (وال) - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس
الاربعاء عن تغيير آخر في إدارته، فأقال وزير شؤون قدامى المحاربين ديفيد
شولكن ورشّح طبيب البيت الأبيض روني جاكسون خلفا له.
وقال ترامب، "يسرني أن أعلن أني أعتزم ترشيح الأميرال روني إل جاكسون
الذي يحظى باحترام كبير، وزيرا جديدا لشؤون قدامى المحاربين".
واضاف عبر تويتر "أنا ممتن للخدمات" التي قدّمها شولكن "لبلادنا
ولمحاربينا الكبار!".
وسيتسلم المسؤول في البنتاغون، روبرت ويلكي، موقتا شؤون الوزارة الى حين
موافقة الكونغرس على تعيين جاكسون، بحسب ما اوضح الرئيس الاميركي.
وكان من المتوقع أن تتم إقالة شولكن بعد أن اتُهم بإنفاق 122 ألف دولار
في رحلة إلى أوروبا مع زوجته.
...(وال) ...

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