قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين شرق نابلس.الخميس ، 29-03-2018 - 08:27:00



نابلس 29-مارس-2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الخميس، 5 مواطنين، شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرقا،
واعتقلت كلا من: أنس اشتية، ووسام كركري، ومالك قيس حمدان، وحسان مصطفى
عيسى، واستولت على مركبته، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقا، وداهمت منزل
المواطن يوسف المغربي، وفتشته، واعتقلت نجله ضياء.
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