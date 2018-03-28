جدول الأسبوع الأول لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى لكرة القدم.



طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية

إلى الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2017-2018.

وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية

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* الخميس 05 أبريل 2018 (المجموعة الأولى).

- العين × السواعد .. ملعب المرج، الساعة 15:00 .

- الصقور × خليج اجدابيا .. ملعب شيخ الشهداء، الساعة 15:00.

* الجمعة 06 أبريل (المجموعة الثالثة).

- أول الغربية × ثاني طرابلس .. ملعب غريان، الساعة 15:00.

- أول الجنوبية × ثاني الغربية .. ملعب السويحلي، الساعة 15:00.

* السبت 07 أبريل (المجموعة الثانية) .

- الطيران × البروق .. ملعب المرج، الساعة 15:00.

- الهوارية × المنار .. ملعب بنغازي الجديدة، الساعة 15:00.

* السبت 07 أبريل (المجموعة الرابعة).

- الأهلي المصراتي × ثاني الجنوبية .. ملعب سرت، الساعة 15:00.

- أول طرابلس × ثالث الغربية .. ملعب غريان، الساعة 15:00.

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