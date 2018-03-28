جدول الأسبوع الأول لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى لكرة القدم.الأربعاء ، 28-03-2018 - 22:45:00


طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية
إلى الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2017-2018.
وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
:.
* الخميس 05 أبريل 2018 (المجموعة الأولى).
- العين × السواعد .. ملعب المرج، الساعة 15:00 .
- الصقور × خليج اجدابيا .. ملعب شيخ الشهداء، الساعة 15:00.
* الجمعة 06 أبريل (المجموعة الثالثة).
- أول الغربية × ثاني طرابلس .. ملعب غريان، الساعة 15:00.
- أول الجنوبية × ثاني الغربية .. ملعب السويحلي، الساعة 15:00.
* السبت 07 أبريل (المجموعة الثانية) .
- الطيران × البروق .. ملعب المرج، الساعة 15:00.
- الهوارية × المنار .. ملعب بنغازي الجديدة، الساعة 15:00.
* السبت 07 أبريل (المجموعة الرابعة).
- الأهلي المصراتي × ثاني الجنوبية .. ملعب سرت، الساعة 15:00.
- أول طرابلس × ثالث الغربية .. ملعب غريان، الساعة 15:00.
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