ليبيا تضيف أربع قلائد برونزية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر.







طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- تحصل الرباع الليبي الدولي "محمود عبد

الرزاق بحرون" على أربع قلائد برونزية، ضمن مشاركته اليوم الأربعاء في

البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لفئة الناشئين، المقامة حاليا بالعاصمة

المصرية القاهرة، والمؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018.

وجاءت القلائد الأربع عن طريق الرباع "محمود عبد الرزاق بحرون"،

اثنتان في فئة الشباب، واثنتان في فئة الناشئين، ضمن منافسات وزن 94

كيلوجراما، وحقق رفعات الخطف 86 كيلوجراما، والنتر 100 كيلوجرام،

والمجموع 186 كيلوجراما.

وكانت ليبيا قد تحصلت على خمس قلائد (أربع فضية وواحدة برونزية) عن

طريق الرباع الليبي الدولي "عبد المالك أبوحامد" ضمن مشاركته في افتتاح

منافسات البطولة الأفريقية يوم الاثنين الماضي.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة التي تتواصل لمدة أربعة أيام،

عشرة رباعين، وبمشاركة عديد الرباعين يمثلون 16 دولة أفريقية هي ليبيا

والجزائر وتونس وبوروندي وليسوتو ومدغشقر وسيشل وسيراليون والصومال وجنوب

أفريقيا ومورشيوس ونيجيريا وبتسوانا وزامبيا وأوغندا ومصر (الدولة

المستضيفة).

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