الاتحاد العام لكرة القدم يعدل بعض المواد بالقرارين (83) و(86) لسنة 2017 .





طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة

القدم أمس الثلاثاء القرار رقم (23) لسنة 2018 بتعديل بعض المواد

بالقرارين رقم (83) و(86) لسنة 2017، بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الأولى

للموسم 2017-2018.

ونصت المادة الأولى من القرار بتعديل المادة (1) بالقرار رقم (83)،

والمعدلة للمادتين (4 و5) بالقرار رقم (74)، بأن ينظم في المرحلة الثانية

من المسابقة دوري سداسي من مجموعة واحدة ومرحلة واحدة (ذهاب فقط) بين

الفرق الستة المتأهلة من المجموعات الست، وفي نهاية هذا الدوري يصعد

الفريقان المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني إلى مسابقة الدوري

الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019.

كما نصت المادة على أن تقام جميع مباريات هذا الدوري على الملاعب

المعتمدة في نطاق الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمصراتة تحددها لجنة تنظيم

المسابقات.

ونصت المادة الثانية من القرار بتعديل المادة (1) بالقرار رقم (86)،

والمعدلة للمادتين (6 و7) بالقرار رقم (74)، بأن يعتبر الفريق المتحصل

على الترتيب الأول في نهاية الدوري السداسي فائزا ببطولة مسابقة الدرجة

الأولى للموسم الرياضي 2017-2018.

كما نصت المادة أنه في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط

بالترتيب الأول أو في ترتيب آخر تتم المفاضلة بينها وفقا للآتي :.

- إذا كان التساوي بين فريقين فقط يتم الرجوع لنتيجة المباراة التي أقيمت

بينهما في الدوري السداسي.

- إذا كان التساوي بين أكثر من فريقين ترجح كفة الفريق الذي تحصل على

أكثر عدد من النقاط في المباريات التي أقيمت بين الفرق المتساوية في

الدوري السداسي.

- إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر يتم الرجوع لفارق مجموع الأهداف

عن طريق الطرح (ما له وما عليه) في المباريات التي أقيمت بينهم في الدوري

السداسي.

- ترجح كفة الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في مباريات الدوري

السداسي.

- إقامة مباراة فاصلة في حالة استمرار التساوي بين أكثر من فريقين.

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