جدول الأسبوع الأول لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.
الأربعاء ، 28- 03- 2018 - 21:58:00
طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول (الدور السداسي) لتصفيات الصعود
للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019 .
وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
:.
* الأربعاء 11 أبريل 2018 .
- أبوسليم × الصداقة .. ملعب الخمس ، الساعة 16:00.
- الهلال × اليرموك .. ملعب زليتن ، الساعة 16:00.
- نجوم بنغازي × أساريا .. ملعب مصراتة، الساعة 16:00.
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