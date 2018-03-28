جدول الأسبوع الأول لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.الأربعاء ، 28-03-2018 - 21:58:00


طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول (الدور السداسي) لتصفيات الصعود
للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019 .
وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
:.
* الأربعاء 11 أبريل 2018 .
- أبوسليم × الصداقة .. ملعب الخمس ، الساعة 16:00.
- الهلال × اليرموك .. ملعب زليتن ، الساعة 16:00.
- نجوم بنغازي × أساريا .. ملعب مصراتة، الساعة 16:00.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا