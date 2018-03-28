جدول الأسبوع الأول لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول (الدور السداسي) لتصفيات الصعود

للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019 .

وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية

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* الأربعاء 11 أبريل 2018 .

- أبوسليم × الصداقة .. ملعب الخمس ، الساعة 16:00.

- الهلال × اليرموك .. ملعب زليتن ، الساعة 16:00.

- نجوم بنغازي × أساريا .. ملعب مصراتة، الساعة 16:00.

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