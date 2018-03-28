ورشة عمل بتونس حول ريادة الاعمال والابتكار للجامعات الليبية .

تونس 28 مارس 2018 ( وال ) - بدأت بتونس اليوم ورشة عمل حول تأسيس مراكز لريادة الاعمال والابتكار بالجامعات الليبية والذي يأتي في اطار اتفاقية التعاون بين وزارة التخطيط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومؤسسة خبراء فرنسا وبدعم من الاتحاد الاوروبي .

وتشارك في هذه الورشة الجامعات الليبية في كل من طرابلس ، بنغازي، سبها ، مصراته ، الجفرة ، سرت ، المرقب ، الزاوية ، وغريان .

وتهدف الورشة الى اطلاق حاضنات أعمال بالجامعات وامكانية تكوين شركات اقتصادية ناشئة تسهم في زيادة الدخل الوطني ولخلق افاق لفرص عمل بما يمكن من تعزيز التنافس الاقتصادي وتفعيل الموارد البشرية والامكانيات المتاحة .



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