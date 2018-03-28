النائب معيتيق يبحث مع السفير الكوري عودة الشركات لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة .

طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا "تشوي سونغ سو"، متابعة ماتم الاتفاق عليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة بشأن عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في المجالات الكهربائية، الإسكانية، والبنية التحتية.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد النائب على عمق العلاقات الليبية الكورية التي تربطها تعاون مشترك في عديد المجالات، وطالب الحكومة الكورية، بضرورة رفع الحظر عن الشركات المنفذة للمشاريع في ليبيا لاستكمالها التي أبدت رغبتها في العودة.

فيما أبدى السفير "سونغ سو"، رغبة الشركات الكورية العمل في ليبيا، في حال توفير الضمانات الأمنية والبيئة المناسبة لاستكمال المشاريع.

وتم الاتفاق على التعاون من أجل وضع الترتيبات الأمنية والإدارية اللازمة لعودة الشركات.

يذكر أن المشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الكورية والمتوقفة التي وصلت فيها نسبة الإنجاز مستويات متفاوتة هي: محطة الزويتينة المزدوجة بقوة 250 ميغاوات، الخليج بقوة 400 ميغاوات، غرب طرابلس بقيمة 400 ميغاوات.



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