مدير مركز طرابلس الطبي يوقع عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع مدير مجموعة فاميد النمساوية .

طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - قام مدير عام مركز طرابلس الطبي الدكتور "نبيل العجيلي" ظهر اليوم الأربعاء التوقيع على عقد صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع مدير عام مجموعة "فاميد" النمساوية "كريستيان اوبيجر" ، بحضور رئيس قسم صيانة المعدات بالمركز، ومدير فرع مجموعة "فاميد" في ليبيا "ستيفان موجيتس"، بعد توقف دام أربع سنوات.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أشاد "العجيلي" في كلمته خلال توقيع العقد على الجهود التي بذلت من أجل تدليل الصعوبات لاستئناف عمل الشركة داخل المركز في صيانة الأجهزة الطبية المتوقفة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات في المركز. موضحا بأن فاميد لديها من الخبرة والكفاءة لصيانة الأجهزة الطبية العاطلة في المركز، والعمل على استبدال الأجهزة غير القابلة للصيانة بأجهزة حديثة وفق العقد.

كما أكد بأن توقيع الاتفاقية واستئناف عمل الشركة يأتي في إطار التعاون المشترك في المجال الصحي بين ليبيا والنمسا وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.



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