النائب أحمد معيتيق يلتقي رئيس الأركان العامة اللواء "عبدالرحمن الطويل" .

طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" اليوم الأربعاء مع رئيس الأركان العامة اللواء "عبدالرحمن الطويل"، الذي استعرض نتائج مشاركته فى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي عقدت في القاهرة مؤخراً وفق مانقلت ادارة التواصل والاعلام .

كما بحث النائب مع "الطويل"، آلية تفعيل الكليات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان، وتأهيل المتوقفة منها، والاستمرار في بناء المؤسسات العسكرية.





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