معتقلات فلسطينيات بينهن 8 قاصرات داخل المعتقلات الاسرائيلية يعيشون ظروف صعبة.





القدس المحتلة 28 مارس 2018 (وال) - قالت وكالة الانباء الفلسطينة

اليوم الاربعاء إن أكثر من 30 معتقلة فلسطينة داخل معتثلات المحتلين

الاسرائيليين ، وسط أوضاع معيشية وظروف اعتقاليه صعبة.

ونقلت الوكالة عن تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن من بين

االمعتقلات اللواتي يقبعن في معتقل "هشارون"، 9 أسيرات أمهات،.

وأضافت، أن من بين االمعتقلات 8 أسيرات قاصرات دون سن 18 عاما محكومة

بالسجن 3 سنوات، ونور زريقات من بلدة مادما في نابلس، ومحكومة 20 شهرا،

وعهد التميمي من بلدة النبي صالح برام الله ولا زالت موقوفة، ورؤى أبو سل

من مخيم العروب بالخليل ولا زالت موقوفة، وراما جعابيص من سكان القدس،

محكومة 8 أشهر، وآلاء مسالمة.

وعهد التميمي من بلدة النبي صالح برام الله ولا زالت موقوفة، ورؤى

أبو سل من مخيم العروب بالخليل ولا زالت موقوفة، وراما جعابيص من سكان

القدس، محكومة 8 أشهر، وآلاء مسالمة.