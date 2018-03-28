رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

طرابلس 28 مارس 2018 (وال) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممي غسان سلامة

مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد، بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، ماتضمنته إفادة غسان سلامة التي قدمها مؤخراً لمجلس الأمن الدولي بشأن

الوضع في ليبيا.

وأطلع المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي على نتائج محادثاته مع الدول ذات العلاقة بملف الأزمة الليبية ومع عدد من أطراف السياسية الليبية.

ومن جانبه جدد رئيس المجلس الرئاسي دعمه لخارطة الطريق التي طرحها غسان سلامة لحل الأزمة الليبية والتي تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

..(وال).