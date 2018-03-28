اليايان تقر ميزانية قياسية في 2018 مع زيادة مخصصات الدفاع
والمعاشات.
الأربعاء ، 28- 03- 2018 - 17:56:00
طوكيو 28 مارس2018 (وال) - أقرت اليابان اليوم الاربعاء ميزانية لعام
2018 بقمية 924 مليار و336 مليون دولار مع زيادة مخصصات الدفاع
والمعاشاتت .
وتعد هذه سادس زيادة قياسية يقرها البرلمان الياباني على التوالي في
الميزانية مع زيادة مخصصات الدفاع إلى 49 مليار و97 مليون دولار (بارتفاع
1.3%) والمعاشات إلى 311 مليار و896 مليون دولار.
وينتظر أن تبلغ الايرادات افي الميزانية 55 مليار و896 مليون دولار
بزيادة 2.4% عن العام المالي السابق.
وتعتزم الحكومة طرح سندات بقيمة 318 مليار و707 مليون دولار لتغطية العجز
في الموازنة.