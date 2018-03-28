اليايان تقر ميزانية قياسية في 2018 مع زيادة مخصصات الدفاع والمعاشات.





طوكيو 28 مارس2018 (وال) - أقرت اليابان اليوم الاربعاء ميزانية لعام

2018 بقمية 924 مليار و336 مليون دولار مع زيادة مخصصات الدفاع

والمعاشاتت .

وتعد هذه سادس زيادة قياسية يقرها البرلمان الياباني على التوالي في

الميزانية مع زيادة مخصصات الدفاع إلى 49 مليار و97 مليون دولار (بارتفاع

1.3%) والمعاشات إلى 311 مليار و896 مليون دولار.

وينتظر أن تبلغ الايرادات افي الميزانية 55 مليار و896 مليون دولار

بزيادة 2.4% عن العام المالي السابق.

وتعتزم الحكومة طرح سندات بقيمة 318 مليار و707 مليون دولار لتغطية العجز

في الموازنة.