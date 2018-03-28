وزير الداخلية الايطالي يقترح اقامة ممرات إنسانية للمهاجرين ممن يحق لهم الحماية الدولية .





روما 28 مارس 2018 (وال ) - اقترح وزير الداخلية في الحكومة

الايطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينيتي، اقامة ممرات إنسانية وليس عبر

مهربي البشر للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يتوجعون لدول الاتحاد

الاوروبي ا.

ولفت مينيتي في تصريحات صحيفة اليوم الاربعاء إلى أنه بالتعاون مع مفوضية

شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تم التمكن من تحديد أولئك الذين

لديهم الحق في الحماية الدولية في ليبيا، وقد وصل لاجئون إلى إيطاليا من

خلال ممرات إنسانية تديرها الحكومة الإيطالية".

واشار إلى المسؤول الأمني إلى أن "مفوضية شؤون اللاجئين تمكنت من تنظيم

أكثر من 22500 إعادة طوعية من ليبيا إلى بلدان المنشأ". وأردف منوها بأن

"إيطاليا كانت أول بلد ينظم ممراً إنسانياً من طرابلس مباشرة إلى

أوروبا".