المفوضية الأوروبية تقترح آلية لتسهيل التنقلات العسكرية بين دول الاتحاد .





بروكسل 28 مارس 2018 (وال) - تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن

سلسلة اقتراحات جديدة بهدف تسهيل عمليات نقل وتحريك المعدات العسكرية بين

الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتأتي هذه المقترحات في إطار عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي على تعزيز

السياسة الأوروبية الدفاعية المشتركة.

وتهدف المقترحات، التي ستُعلن تفاصيلها في وقت لاحق اليوم الاربعاء .

وتريد المفوضية الأوروبية من وراء هذا التحرك تحقيق هدفين: الأول عملي

والثاني سياسي خاصة وأن مستوى التوتر لا زال يتصاعد مع الجار الشرقي

للتكتل، أي روسيا.

وتعاني الدول الأعضاء من تشريعات وقوانين مختلفة إلى حد التناقض عندما

يتعلق الأمر بعمليات اجتياز قطعات عسكرية ومعدات خطيرة لأراضيها، ما

يعرقل الحركة ويبطء مفعولها.