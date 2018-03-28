رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزيرة التجارة الهولندية.

طرابلس28 مارس 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بطرابلس، وزيرة التعاون والتجارة

الخارجية الهولندية سيغريد كاخ . وبحث اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي القائم بين ليبيا وهولندا خاصة فيما يتعلق بدعم هولندا لحكومة الوفاق الوطني في برامج تمكين المرأة والمفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي . وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه لدعم هولندا - انطلاقا من عضويتها في مجلس الأمن - لتمكين ليبيا من إدارة أصولها المجمدة، والرفع الجزئي عن الحظر على توريد الأسلحة لتمكين قطاعات خفر السواحل وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي من أداء عملها.

ووجه السراج الدعوة للمؤسسات والشركات الهولندية للعودة إلى ليبيا

للمساهمة في دعم برامج الحكومة وفتح فرص العمل أمام الشباب الليبي من خلال مشاريع صغرى ومتوسطة . من جهتها أشادت الوزيرة الهولندية سيغريد كاخ بجهود المجلس الرئاسي في سبيل تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدة أنها لمست تلك الجهود خلال زيارتها إلى ليبيا . ورحبت الوزيرة الهولندية بالتعاون مع ليبيا في كافة المجالات، مؤكدة مشروعية مطالب ليبيا فيما يخص إدارة الأموال المجمدة ورفع الحظر جزئياً عن التسليح . وأعربت أن الشركات الهولندية تتطلع للعودة للعمل في ليبيا، مؤكدة أن زيارتها القادمة على ليبيا ستكون على رأس وفد يضم ممثلين عن تلك الشركات. ورحبت الوزيرة بمقترح رئيس المجلس الرئاسي بشأن عقد منتدى دولي في طرابلس يجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا والدول الصديقة، مؤكدة أن بلادها ستشارك في المنتدى حال انعقاده. وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة ووزير التخطيط طاهر الجهيمي وسفير هولندا لدى ليبيا إيريك ستراتينغ، والوفد المرافق للوزيرة الهولندية

..(وال)..