قمة روسية تركية إيرانية في بداية شهر أبريل القادم .





موسكو 28 مارس 2018 (وال) - أعلن في موسكو اليوم الاربعاء أن قمة

روسية تركية إيرانية ستعقد بداية شهر أبريل القادم .

وذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال

هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سير التحضيرات للقمة الروسية

التركية الإيرانية ،المقرر عقدها في أنقرة أوائل شهر أبريل المقبل ،وأضاف

البيان ان القمة ستتناول قضايا دولية وإقليمية راهنة ،خاصة منها القضية

السورية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.