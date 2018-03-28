النائب كاجمان يبحث مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا أوجه التعاون بين البلدين .

طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي " عبدالسلام كاجمان" اليوم الأربعاء، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا

" تشوي سونغ سو"، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، خاصة

الصحة، والتعليم، والصناعة.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد تناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة

الوزراء، عودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، خاصة

بعد التقدم الأمني الملحوظ التي تحقق في الآونة الأخيرة.



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