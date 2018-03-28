إقامة مائدة مستديرة حول الإدارة المحلية ودورها في الاستقرار والتنمية .



طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة

بعنوان "الإدارة المحلية ودورها في الاستقرار والتنمية" بمقر الهيئة

العامة للمعلومات بطرابلس، وبرعاية اللجنة العليا لنقل اختصاصات، وحدات

الإدارة المحلية التي يرأسها عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون

المجالس المتخصصة الدكتور "محمد عماري زايد".

ووفقا لإدارة التواصل والإعلام فقد افتتحت المائدة وزير الدولة لشؤون

هيكلة المؤسسات الدكتورة "إيمان بن يونس" ، وبينت في كلمتها دور هذه

المائدة التي تأتي ضمن عمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة

المحلية، مبينة رؤية حكومة الوفاق الوطني في تفعيل دور البلديات وضبط

اللوائح والتشريعات التي تنظم العلاقة بين وزارة الدولة لشؤون هيكلة

المؤسسات والقطاعات المحلية.

وقدم المشاركون في المائدة المستديرة، العديد من ورقات العمل تناولت جملة

من المحاور المتعلقة بعمل اللجنة في هذه المرحلة، حيث تطرقت إلى واقع

الإدارة المحلية حسب التشريعات الليبية، وما يشمل ذلك من قوانين صادرة،

وعقبات تنفيذ بعضها.

وناقش الحضور، المعايير المتبعة في تصنيف البلديات، وكيف تراعى خصوصية كل

منطقة جغرافيًا وما تحويه من موارد. واختتم المشاركون النقاش بالصعوبات

المتوقعة لنقل الاختصاصات وكيفية التغلب عليه.

وحضر المائدة، كل من وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية "عبدالباري

شنبارو"، ووكيل وزارة العمل والتأهيل "خالد الشرع"، ورئيس لجنة إدارة

الهيئة العامة للمعلومات الدكتور" عبدالرؤوف البيباص، مدير عام المجلس

الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي "فضيل الأمين"، وعدد من الخبراء

والمسؤولين في العديد من المؤسسات.



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