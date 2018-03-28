سيالة يبحث مع مع وزيرة التعاون والتجارة الخارجية الهولندية التعاون الثنائي واعادة تفعيل العمل بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين .

طرابلس28 مارس2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الاربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع وزيرة التعاون والتجارة الخارجية بمملكة هولندا "سيغرد كاغ" . واكد السيد الوزير انه اجرى والوزيرة الهولندية محادثات موفقة ومعمقة خلال الاجتماع تم خلالها التطرق الى عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية والتعاون الثنائي بين ليبيا وهولندا . واشار السيد الوزير في تصريح صحافي عقب الاجتماع الى انه تم كذلك بحث الاتفاق السياسي المعتمد من الامم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة وكذلك موضوع الهجرة غير الشرعية القضية التي تؤرق ليبيا كما تؤرق اوروبا حيث كانت وجهات النظر حول كل ماطرح متقاربة . واضاف السيد الوزير ان الاجتماع تم خلاله التطرق الى العلاقات الثنائية حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتفعيل التعاون الثنائي بلقاء يعقد خلال المدة القادمة لخبراء وفنيين من الجانبين لمراجعة الاتفاقيات والتعاون الثنائي المبرم بين البلدين . واشاد السيد الوزير بمساهمات هولندا السابقة في تطوير التعاون في مجالات الغاز والنفط والزراعة والصناعة ،مشيرا الى انه بامكان الدولتين استئناف هذا التعاون في هذه المجالات وغيرها بمساهمة هولندا في اعادة البناء والاعمار والتنمية في المجالات كافة . وكشف السيد الوزير الى ان قد تم الاتفاق على بدء اجتماعات الخبراء واللجان الفنية بين ليبيا وهولندا قريبا . من جانبها عبرت الوزيرة عن سعادتها بزيارة ليبيا للمرة الاولى ، مؤكدة ان اجتماعها يالسيد الوزير كان مثمرا ومركزا تم خلاله التطرق الى كل الجوانب الثنائية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك .

واوضحت الوزيرة في تصريح صحافي لوسائل الاعلام انها ناقشت مع السيد وزير الخارجية عدد من المواضيع بينها الاتفاق السياسي في ليبيا ،مجددة دعم هولندا للاتفاق السياسي ومخرجاته وللجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للامين العام غسان سلامة . واكدت الوزيرة ان هولندا تلعب دورا فعالا في كل مايتعلق بالتعاون مع ليبيا وانه يمكن الاعتماد عليها في عدد من المسائل الجوهرية . وحول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الثنائي في هذه القضية اشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية ومؤسساتها المختلفة في ماتقدمه من خدمات للمهاجرين في مراكز الايواء الى حين عودتهم الى بلدانهم . واكدت الوزيرة الهولندية في تصريحها استمرار هولندا بمؤسساتها في التعاون مع الحكومة الليبية ومع المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة لضمان ادارة فاعلة لهذه القضية . وحول التعاون الثنائي واحياء عمل اللجان المشتركة بين ليبيا وهولندا اكدت الوزيرة ان خبراء البلدين سيناقشون كل الاتفاقيات الثنائية وامكانية تفعيلها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين .



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