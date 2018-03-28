حطام محطة الفضاء الصينية "تيانقونغ-1" يصل الأرض خلال أيام .





لندن 28 مارس 2018 ( وال ) - اعلن علماء يراقبون محطة الفضاء الصينية

"تيانقونغ-1" إن الحطام قد يصل إلى الأرض قبل يوم الجمعة.

وتعد محطة الفضاء جزءا من برنامج فضاء صيني طموح، ونموذجا أوليا لمحطة

مأهولة تدخل الخدمة عام 2022.

وكانت تيانقونغ-1 قد وضعت في مدارها عام 2011، وأكملت مهمتها بعد خمس

سنوات، وكان من المتوقع بعدها أن تسقط على الأرض.

ويصعب التنبؤ بزمن ومكان التأثير لأنها أصبحت خارج نطاق السيطرة.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى عودتها خلال الفترة بين 30 مارس و الثاني

من أبريل.

ومن المحتمل أن تحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، غير أن بعض الحطام

قد يسقط على سطح الأرض.

أكدت الصين في عام 2016 أنها فقدت الاتصال مع المحطة الفضائية وأصبحت

غير قادرة للسيطرة عليها، ولا تعرف أين سينتهي بها الأمر.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن العودة "ستكون في أي مكان يقع في

محيط 43 درجة شمالا و 43 درجة جنوبا"، وهي منطقة تغطي مساحة شاسعة شمال

وجنوب خط الاستواء.

وتتوقع الوكالة أن يصبح التنبؤ أكثر دقة كلما اقتربنا من نهاية

الأسبوع.

وقال إلياس أبوتانيوس، نائب مدير المركز الاسترالي لبحوث هندسة

الفضاء، لبي بي سي إن معدل الهبوط "سيزداد سرعة باستمرار كلما ازداد سُمك

الغلاف الجوي الذي تخترقه المحطة".

وأضاف :"وسوف تزداد سخونة المحطة كلما اقتربت من الأرض على مسافة مئة

كيلومتر".

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وسوف يؤدي ذلك إلى احتراق المحطة "ومن الصعب معرفة ما الذي سيتبقى من

المحطة على وجه التحديد نظرا لأن الصين لم تكشف عن مكوناتها".

وأضاف أبوتانيوس أن المحطة إذا احترقت خلال الليل فوق منطقة مأهولة

بالسكان "فسوف يمكن رؤيتها بالطبع، مثل نيزك أو شهاب".

الإجابة "لا"، لأن معظم المحطة الفضائية التي يبلغ وزنها 8.5 طن ستتفكك

عند اختراقها الغلاف الجوي.

وقد لا تحترق بعض الأجزاء الكثيفة جدا مثل خزانات الوقود أو المحركات

الصاروخية تماما. لكن حتى لو بقت هذه الأجزاء كاملة على سطح الأرض، فإن

احتمالات إصابة أشخاص ضئيلة للغاية.