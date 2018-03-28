موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).الأربعاء ، 28-03-2018 - 12:00:00

* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي في ليبيا.

* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تنظم ورشة عمل تحت
شعار(الحوار وسيلة للبناء والإرتقاء ) بهدف إبراز ونشر ثقافة الحوار والإبتعاد عن الخلاف والجدال.

* طرابلس - وزير التعليم يتابع في اجتماع موسع" مع مدير مركز المناهج التعليمية وأعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز ورؤساء اللجان ماتوصلت إليه مختلف اللجان من نتائج خلال مراجعتها للمقررات الدراسية .

* بنغازى- تواصل منافسات رياضة الفروسية بمدينة بنغازي للاسبوع الثالث من الدورى العام الليبي لرياضة قفز الحواجز في فئاته المتعددة -
المبتدئين - الناشئين - الفئة المفتوحة - المتوسطة - فئة الكبار - تحت
اشراف ادارة القفز بالاتحاد العام الليبى للفروسية .

* طرابلس- اجتماع وزاري موسع ينعقد بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة
الوفاق الوطني يناقش وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ، ومشتقاته إلى مدن ومناطق الجنوب .

* طرابلس - افتتاح قاعة للعلاج الطبيعي مجهزة بأحدث المعدات العلاجية
والرياضية بمقر المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بأبي سليم.

* طرابلس- منظمة ( معها لحقوق المرأة ) احدى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تنظم ندوة بعنوان " المرأة وتحديات العملية الانتخابية " بهدف تشجيع والدفع بالمراة للمشاركة في الاستحاقات القادمة للانتخابات

* طرابلس- لقاء مشترك يعقد بديوان رئاسة الوزراء أمس بطرابلس يتناول
الوضع العام للدولة وسبل معالجة الصعوبات والمختنقات التى تعاني منها في المجالات كافة .

* طرابلس- وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني يبحث علاقات
التعاون وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات مع وزيرة التجارة
والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا .

* بنغازى- فريق النصر الاول لكرة القدم يتفوق على فريق نجوم اجدابيا
ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة
القدم .

* اجدابيا- شركة المنارة تشرع في صيانة وإعادة تشغيل محرقة المخلفات
بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بمدينة اجدابيا.

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