موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).
الأربعاء ، 28- 03- 2018 - 12:00:00
* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي في ليبيا.
* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تنظم ورشة عمل تحت
شعار(الحوار وسيلة للبناء والإرتقاء ) بهدف إبراز ونشر ثقافة الحوار والإبتعاد عن الخلاف والجدال.
* طرابلس - وزير التعليم يتابع في اجتماع موسع" مع مدير مركز المناهج التعليمية وأعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز ورؤساء اللجان ماتوصلت إليه مختلف اللجان من نتائج خلال مراجعتها للمقررات الدراسية .
* بنغازى- تواصل منافسات رياضة الفروسية بمدينة بنغازي للاسبوع الثالث من الدورى العام الليبي لرياضة قفز الحواجز في فئاته المتعددة -
المبتدئين - الناشئين - الفئة المفتوحة - المتوسطة - فئة الكبار - تحت
اشراف ادارة القفز بالاتحاد العام الليبى للفروسية .
* طرابلس- اجتماع وزاري موسع ينعقد بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة
الوفاق الوطني يناقش وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ، ومشتقاته إلى مدن ومناطق الجنوب .
* طرابلس - افتتاح قاعة للعلاج الطبيعي مجهزة بأحدث المعدات العلاجية
والرياضية بمقر المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بأبي سليم.
* طرابلس- منظمة ( معها لحقوق المرأة ) احدى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تنظم ندوة بعنوان " المرأة وتحديات العملية الانتخابية " بهدف تشجيع والدفع بالمراة للمشاركة في الاستحاقات القادمة للانتخابات
* طرابلس- لقاء مشترك يعقد بديوان رئاسة الوزراء أمس بطرابلس يتناول
الوضع العام للدولة وسبل معالجة الصعوبات والمختنقات التى تعاني منها في المجالات كافة .
* طرابلس- وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني يبحث علاقات
التعاون وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات مع وزيرة التجارة
والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا .
* بنغازى- فريق النصر الاول لكرة القدم يتفوق على فريق نجوم اجدابيا
ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة
القدم .
* اجدابيا- شركة المنارة تشرع في صيانة وإعادة تشغيل محرقة المخلفات
بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بمدينة اجدابيا.
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