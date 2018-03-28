روسيا ترحب بالقمة الكورية الشمالية-الصينية في بكين .





موسكو28 مارس 2018 (وال) - رحبت الخارجية الروسية بلقاء القمة الذي جمع

في بكين مؤخرا الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ

أون.

ووصفت الخارجية، في بيان لها، الاجتماع الذي عقد أثناء أول زيارة خارجية

لكيم جونغ أون بعد تسلمه مقاليد الحكم، بأنه خطوة بالغة الأهمية نحو

تثبيت النزعات الإيجابية التي تبلورت في تطورات الأوضاع بشبه الجزيرة

الكورية وحولها في الآونة الأخيرة.

وأعربت موسكو عن عزمها على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع شركائها

الصينيين، في بذل الجهود النشطة بغية الإسهام في تسوية قضايا شبه الجزيرة

بالطرق الدبلوماسية حصرا، عبر الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تأكيد السلطات الصينية والكورية الشمالية

أن كيم جون أون قام بزيارة غير رسمية إلى الصين خلال الفترة ما بين 25

و28 الشهر الجاري.

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