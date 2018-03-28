الصين تدعو بريطانيا وروسيا للحوار وتجنب التصعيد في قضية "سكربيال".

بكين 28 مارس 2018 (وال) - دعت الصين إلى التعامل بطريقة سليمة مع قضية تسميم الروسي "سيرغي سكريبال " وحل المسألة عن طريق الحوار بين بريطانيا وروسيا.

ونقلت وكالة الانباء "شينخوا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون

ينغ ان على الدول تجنب القيام بأعمال من الممكن ان تؤدي إلى زيادة حدة

التوترات بعد انضمام الولايات المتحدة إلى بريطانيا في طرد دبلوماسيين

روس.

وقالت انه يتعين على الأطراف المعنية الالتزام بالقوانين الدولية وقواعد

العلاقات الدولية وتجنب القيام بأفعال من الممكن ان تؤدي الى زيادة حدة

التوترات.

وقالت هوا إن "الصين تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية ونعتقد أيضا أنه

يجب التعامل مع حادث التسمم بشكل مناسب عن طريق الحوار بين بريطانيا

وروسيا على أساس الحقائق."

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