فريق النصر لكرة القدم يفوز على نجوم اجدابيا ويعزز صدارته للمجموعة الثانية " بنغازى 28 مارس 2018م .

.( وال ) - تفوق فريق النصر الاول لكرة القدم

يوم أمس على فريق نجوم اجدابيا في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الرابعة

بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

دخل فريق النصر للمباراة بتشكيله 4-4-2 اشرك فيها المدرب اربيش لاعبين

جدد لتشكيلته في هذه المباراه الرسمية وقام بتعديلات بخط الوسط .. حيث

تمكن النصر من الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلة مفتاح طقطق داخل المنطقة

ونفذ الركلة اللاعب سالم روما الذي لم يحالفه الحظ في اسكانها شباك حارس

نجوم اجدابيا.

وسجل هدف فريق النصر المهاجم خالد مجدي على يسار حارس نجوم اجدابيا ليكون

الهدف الاول للنصر

وسجل اللاعب "سالم روما" الهدف الثاني .

واشرك المدرب اربيش اللاعب "ابراهيم اعجيل" وعزز الوسط ايضاً باللاعب

البرازيلي "كوتينهو" و "مرون المبروك" الذين اضافوا السيطرة للنصر على

وسط الملعب .

ومع الدقائق الاخيرة للمباراة تمكن فريق نجوم اجدابيا من الحصول على

الهدف الاول له لتنتهي المباراة بنتيجة(2-1) ويضفر النصر بثلاث نقاط مهمه

تجعله يعزز صدارته بالمجموعه برصيد23 نقطه مبتعداً على ملاحقه التحدي

الذي يملك18 نقطة ومباراة موجلة له.

وسيخوض النصر يوم الاربعاء القادم مباراته قبل الاخيرة في هذه المجموعة

مع شباب الجبل في ملعب بنينا .

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