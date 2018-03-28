إعادة تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا .الأربعاء ، 28-03-2018 - 10:55:00

إعادة تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا .
اجدابيا 28 مارس 2018 ( وال )- شرعت شركة المنارة في صيانة وإعادة
تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بمدينة
أجدابيا .
وأكد مدير شركة المنارة " علي بدر " أن عملية الصيانة بناء على
تعليمات من المدير العام للمستشفى ، لافتا إلى أن محرقة المخلفات متوقفة
عن العمل منذ شهور و تعمل بشكل جيد بعد صيانتها.
وأضاف " بدر " أن الشركة تقوم هذه الأيام بحملة نظافة كاملة للمستشفى
من الداخل والخارج .
...(وال بنغازى)...

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