إعادة تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا .
الأربعاء ، 28- 03- 2018 - 10:55:00
اجدابيا 28 مارس 2018 ( وال )- شرعت شركة المنارة في صيانة وإعادة
تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بمدينة
أجدابيا .
وأكد مدير شركة المنارة " علي بدر " أن عملية الصيانة بناء على
تعليمات من المدير العام للمستشفى ، لافتا إلى أن محرقة المخلفات متوقفة
عن العمل منذ شهور و تعمل بشكل جيد بعد صيانتها.
وأضاف " بدر " أن الشركة تقوم هذه الأيام بحملة نظافة كاملة للمستشفى
من الداخل والخارج .
...(وال بنغازى)...