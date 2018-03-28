إعادة تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا .



اجدابيا 28 مارس 2018 ( وال )- شرعت شركة المنارة في صيانة وإعادة

تشغيل محرقة المخلفات بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي بمدينة

أجدابيا .

وأكد مدير شركة المنارة " علي بدر " أن عملية الصيانة بناء على

تعليمات من المدير العام للمستشفى ، لافتا إلى أن محرقة المخلفات متوقفة

عن العمل منذ شهور و تعمل بشكل جيد بعد صيانتها.

وأضاف " بدر " أن الشركة تقوم هذه الأيام بحملة نظافة كاملة للمستشفى

من الداخل والخارج .

...(وال بنغازى)...