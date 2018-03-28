ندوة بمدينة طرابلس تحت عنوان ( المرأة وتحديات العملية الانتخابية ) .



طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - نظمت منظمة ( معها لحقوق المرأة

) احدى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في طرابلس ندوة بعنوان " المرأة

وتحديات العملية الانتخابية " بهدف تشجيع والدفع بالمراة للمشاركة في

الاستحاقات القادمة للانتخابات .

وشاركت في هذه الندوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولفيف من

منتسبات المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني . وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية: أن الندوة تناولت بالنقاش عددا من

المحاور من اهمها عرض الاستبيان الذي اشرفت على اجراءه مفوضية الانتخابات

حول المشاركة الانتخابية للمرأة والذي تم خلاله التأكيد على دور المرأة

ودعمها للمشاركة في بناء الوطن، واهدافها في سبيل تعزيز مشاركتها في

الانتخابات .

كما تخلل الندوة حلقة نقاش اسفرت عن مجموعة من التوصيات للدفع بالمرأة

نحو مشاركة فعاله .

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