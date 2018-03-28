اجتماع وزاري لوضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ومشتقاته إلى مدن الجنوب .



طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة

الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس اجتماع وزاري موسع يوم أمس تم خلاله

مناقشة وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ، ومشتقاته إلى مدن ومناطق الجنوب .

وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي " بداد قنصو"، ووزير الداخلية " عبد

السلام عاشور" ، ووزير الاقتصاد " ناصر الحاسي "، ورئيس المؤسسة الوطنية

للنفط ، مصطفى صنع الله"، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

والغاز" فؤاد بن ارحيم"، ومديرو بعض شركات الوقود ، وعمداء عدد من بلديات

الجنوب الليبي .

يذكر ان إمدادات الوقود انقطعت عن مدن الجنوب منذ نحو اربعة اشهر بسبب

عمليات التهريب ، والوضع الأمني هناك.



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