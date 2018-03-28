اجتماع وزاري لوضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ومشتقاته إلى مدن الجنوب .الأربعاء ، 28-03-2018 - 10:16:00

اجتماع وزاري لوضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ومشتقاته إلى مدن الجنوب .
طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة
الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس اجتماع وزاري موسع يوم أمس تم خلاله
مناقشة وضع خطة طوارىء لإيصال الوقود ، ومشتقاته إلى مدن ومناطق الجنوب .
وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي " بداد قنصو"، ووزير الداخلية " عبد
السلام عاشور" ، ووزير الاقتصاد " ناصر الحاسي "، ورئيس المؤسسة الوطنية
للنفط ، مصطفى صنع الله"، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
والغاز" فؤاد بن ارحيم"، ومديرو بعض شركات الوقود ، وعمداء عدد من بلديات
الجنوب الليبي .
يذكر ان إمدادات الوقود انقطعت عن مدن الجنوب منذ نحو اربعة اشهر بسبب
عمليات التهريب ، والوضع الأمني هناك.

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