البرلمان ينتخب "وين مينت" رئيسا جديدا في ميانمار.





يانجون 28 مارس 2018 ( وال) - انتخب البرلمان في ميانمار المسؤول في حزب

الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "وين مينت" رئيسا جديدا للبلاد خلفا

لهتين كياو الذي تنحى عن منصبه الاسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة

الانباء الالمانية.

وصوت البرلمان بمجلسيه لصالح تولي" وين مينت" لمنصب رئيس البلاد بواقع

403 أصوات من بين 636 نائبا.

يشار إلى أن هذه أول انتخابات ديمقراطية يتم إجراؤها في ميانمار بعد عقود

من الحكم العسكري.

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