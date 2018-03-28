مؤشرنيكي الياباني يهبط بفعل انقضاء توزيعات نقدية وبيع في أسهم التكنولوجيا.





طوكيو 28 مارس 2018 (وال) - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء

متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا بعدما انخفضت أسهم نظيراتها

الأمريكية بفعل المخاوف من لوائح حكومية بينما تفاقمت خسائر السوق عموما

جراء بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات.

وتظهر تقديرات المتعاملين أن نيكي فقد نحو 160 نقطة بسبب تعديلات أسعار

الأسهم التي بدأ تداولها دون الحق في التوزيعات. وكان أداء الأسهم التي

تدر عائدا كبيرا مثل شركات صناعة السيارات والبنوك والأوراق المالية أقل

من أداء السوق.

وانخفض سهم نيسان موتور 2.7 بالمئة بينما تراجع سهم اس.ام.اف.جي 1.5

بالمئة ونزل سهم دايوا للأوراق المالية 1.9 بالمئة.

وهوت أسهم قطاع التكنولوجيا حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون 4.4 بالمئة ونزل

سهم أدفانتست كورب 3.4 بالمئة.

وتأتي موجة البيع في القطاع إثر خسائر ضخمة في أسهم شركات التكنولوجيا

الأمريكية التي تواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف تنظيم حكومي

نتيجة لنموها القوي والتساؤلات بشأن الخصوصية التي تلقي بظلالها على

فيسبوك.

...( وال) .