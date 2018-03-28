وزير الأمن البريطاني : بريطانيا ستعلن عن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب.





لندن 28 مارس 2018 ( وال) - أعلن وزير الأمن البريطاني " بن والاس"

اليوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء" تيريزا ماي" ستقدم تشريعا جديدا

لمكافحة الإرهاب إلى البرلمان خلال الفترة القادمة.

وأضاف " والاس" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”سترونها قريبا جدا

، وضعنا حزمة قوية للغاية، سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو

الشهور المقبلة“.

كانت وزيرة الداخلية أمبر راد ذكرت العام الماضي أن قوانين مكافحة

الإرهاب في بريطانيا بحاجة للتحديث حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه

مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.

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