افتتاح صالة للعلاج الطبيعي بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بأبي سليم .



طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- تم بمقر المعهد العالي للعلوم والتقنيات

الطبية بأبي سليم الثلاثاء افتتاح صالة للعلاج الطبيعي .

بعد ان تم تجهيزها بأحدث المعدات العلاجية والرياضية التي يحتاجها

الطلاب في دراستهم التقنية وتقديم الخدمات للذين يعانون من أمراض بعد

العمليات الجراحية كالعظام والعمود الفقري والفقرات والمفاصل والجلطات

والفشل العام.

و أفاد عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني "يوسف

عريبي" بأن افتتاح صالة للعلاج الطبيعي بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات

الطبية بأبي سليم يأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

لتوفير كل متطلبات ومستلزمات أبنائنا الطلاب للإستفاذة القصوى من دراستهم

العلمية والتطبيقية .

واعتبر"عريبي" افتتاح الصالة بمثابة نقلة نوعية للخدمات التقنية الطبية

المتقدمة لطلبة المعهد لاسيما قسم العلاج الطبيعي .

من جهته أكد " بلقاسم الجربي" مدير إدارة المعاهد التقنية العليا ان

افتتاح الصالة سيكون له تاثير واضح على مستوى التحصيل العلمي للطلاب

،داعيا الى العمل للاستفادة من مثل هذه المرافق في مجا البحث العلمي .

(وال)