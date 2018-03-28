وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع وزير التعاون الدولي والإنماء الاقتصادي بمملكة هولندا .



طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني

محمد عبد الواحد عبد الحميد ظهر أمس بمكتبه بطرابلس بوزير التعاون الدولي

والإنماء الاقتصادي بمملكة هولندا "سيغرد كاغ" والوفد المرافق لها بحضر

الاجتماع وكيل الوزارة لدولة القانون وحقوق الإنسان ومدير إدارة العلاقات

العامة والتعاون الدولي ومستشاري الوزير.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في مجال

العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ،كما تم تطرق إلى أهمية مد جسور

التعاون فيما يخص رفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبو جهاز الشرطة

القضائية والموظفين التابعين للقطاع وخلق توأمة مع المعهد العالي للقضاء

بالخصوص.

ومن جهتها أشادت "سيغرد كاغ "بدور وزارة العدل في السعي لتحقيق مبدأ

العدالة الانتقالية وضمان حقوق الإنسان في ليبيا رغم المرحلة العصيبة

التي تمر بها البلاد .

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