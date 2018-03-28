رئيس المجلس الرئاسي يبحث رفع مواقع آثار ليبية من قائمة الخطر.

طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني، " فائز السراج " يوم أمس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي في ليبيا.

وسلمت اللجنة المكونة من الدكتور. محمد فرج محمد رئيس مصلحة الآثار

رئيس اللجنة والاستاذ مصطفى عبدالله الترجمان مقرر اللجنة والعضوين

المهندس علي برباش والمهندس درغوت الجدي تقريرها عن الموضوع متضمنا

اللقاءات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة لرفع خمس مواقع اثرية ليبية من قائمة الخطر.

حيث اوصت لجنة التراث العالمي باستمرار وضعها في تلك القائمة وذلك خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين بمدينة كاراكوف البولندية.

وناقش السيد الرئيس مع أعضاء اللجنة سبل العناية بالموروث الليبيى والمحافظة على مواقع التراث العالمي في ليبيا والتعريف به من خلال ورش

عمل والتواصل بشأنه مع منظمة اليونيسكو ولجنة التراث العالمي.

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