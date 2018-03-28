وزير التعليم يجتمع مع مدير مركز المناهج التعليمية واللجان الاستشارية بالمركز .



طرابلس 28 مارس 2018 ( وال ) - تابع وزير التعليم الدكتور "عثمان

عبد الجليل " أمس الثلاثاء في اجتماع موسع مع مدير مركز المناهج

التعليمية والبحوث التربوية الدكتور "الطاهر حبيب" وأعضاء اللجنة

الاستشارية بالمركز ورؤساء اللجان المكلفون بمراجعة المقررات الدراسية في

مواد (اللغة العربية، الرياضيات، الاجتماعيات، التاريخ، الجغرافيا،

التربية الوطنية، التربية الإسلامية، العلوم) ماتوصلت إليه مختلف اللجان

من نتائج خلال مراجعتها لهذه المقررات .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين الأولى تسمى بلجنة التدقيق اللغوي

واللجنة الثانية تقوم بمراجعة جميع المقررات تضم خبراء فى جميع المواد

حيث اسندت لهم مهمة التأكد من ان التعديل الذي طرأ على جميع المقررات

يخدم العملية التعليمية وسيكون له مردود إيجابي .

وأكد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على أن التطوير

ليس بتغيير كامل وانما طُلب من اللجان في هذه الفترة القصيرة مراجعة كل

مادة والتركيز على تبسيط المعلومة للتلميذ والابتعاد عن الأشياء التي

تتير ولا تخدم العملية التعليمية .

كما أكد السيد مدير المركز ان جميع المقررات جاهزة للطباعة باستثناء بعض

الاشياء التي تحتاج إلى التعديل .

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