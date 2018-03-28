تواصل منافسات رياضة الفروسية ببنغازي .





بنغازى 28 مارس 2018م .( وال) - تتواصل منافسات رياضة الفروسية

بمدينة بنغازي للاسبوع الثالث من الدورى العام الليبي لرياضة الفروسية

فروسية قفز الحواجز في فئاته المتعددة - المبتدئين - الناشئين - الفئة

المفتوحة - المتوسطة - فئة الكبار - تحت اشراف ادارة القفز بالاتحاد

العام الليبى للفرسية .

ففي فئة المبتدئين سيطر فرسان نادي عمر المختار على النتائج من خلال

فرسانه سراج القدارى مع الفرس وحيدة برصيد 40 نقطة وفرسان نادى شهداء

بنغازى عن طريق الفارس عبدالرحمن القزيرى على الفرس ياسمين والذى ابلى

البلاء الحسن فى الاسبوع الماضى وجاء اولا مع الفرس ياسمين بزمن 30*21

ثانية ووصل رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وجاء ثالثا فارس مدرسة عمر

المختار ( اسلام الغزالى ) برصيد 28 نقطة .

وكانت النتائج في فئة الناشئين كالاتي : من مدرسة بوعطنى وفي أول

حضور لها ولفرسانها جاء الفارس - مروان النائلى على الجواد عنتر برصيد 40

نقطة ثانيا بعد أن اجتاز فى الاسبوع الثالث المسلك بدون اخطاء وفى زمن

04* 20 وحل بهذا الزمن ثانيا خلف الفارس طارق القدارى الذى جاء في

الترتيب الاول ويليه جمال على اعنيبه من مدرسة بوعطنى على عهد اجتاز

المسلك بدون اخطاء وفى زمن 23*21ثانية وبرصيد 34 نقطة.

وفي الفئة المفتوحة سيطر فرسان نادى شهداء بنغازى على التراتيب

الثلاثة الاولى وهم بالترتيب ؛؛الفارس عبدالرحمن الاحيول على فيض برصيد

42نقطة والترتيب الثانى للفارس محمد الفيتورى على جورى برصيد 38نقطة

والترتيب الثالث للفارس رياض النائلى برصيد 34نقطة .

وفى الفئة المتوسطة جاء الفارس عبدالرحمن الاحيول من نادى شهداء

بنغازى في الصدارة مع نجم بنغازى برصيد 28نقطة والفارس عوض اخليفة مع

جواده الثائر برصيد 26نقطة .

وفي فئة الكبار يتصدر الفارس محمد الفيتورى مع فرسه كلاريسا برصيد

28نقطة وهو من نادى شهداء بنغازى وياتى ثانيا من مدرسة عمر المختار

الفارس محمود البدرى مع بلقيس برصيد 26نقطة .

... ( وال بنغازى) ... .