قوات الاحتلال تهدم منزلا قيد الانشاء وجدرانا استنادية في الولجةغرب بيت لحم.





بيت لحم 28 مارس2018 (وال) - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الأربعاء، منزلا قيد الانشاء، ومقبرة، وجدرانا استنادية في قرية

الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي ابراهم عوض الله لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،

إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال القرية، وهدمت منزلا

بمساحة 180 مترا مربعا، يعود للمواطن نادر محمود أبو خيارة، وكذلك مقبرة

لعائلة عبد ربه فيها خمسة قبور، وجدران استنادية للمواطن فايز عمر؛ بحجة

عدم الترخيص.

وأشار عوض الله إلى أن الاحتلال سلم اخطارات في السابق لمالكي المنازل

التي تم هدمها، موضحا أن منطقة عين جويزة تتعرض الى هجمة شرسة من قبل

الاحتلال، في سياسة تهدف إلى تهجير السكان لأطماع استيطانية.

...( وال )...