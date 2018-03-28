السلطات الامريكية تفحص طرودا مشبوهة مرسلة الى منشأت عسكرية بواشنطن .





واشنطن - 28 مارس 2018 (وال)- شرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في فحص عدد

من الطرود المشبوهة التي ارسلت الى منشآت عسكرية عدة في العاصمة واشنطن

بما فيها وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه).

وذكرت قناة ان بي سي الاخبارية الامريكية نقلا عن مصادر امنية أمس

الثلاثاء ان احد الطرود المرسلة الى جامعة الدفاع الوطني في العاصمة اظهر

الفحص احتوائها على مسحوق اسود يمكن استخدامه في في صنع المتفجرات.

واضافت المصادر ان مجموعة اخرى من الطرود في منشأة عسكرية في ولاية

فيرجينيا تبين بعد فحصها وجود سائل مرتبطة بدائرة كهربائية ما يشير الى

احتمال ان تكون عبوة ناسفة.

واوضحت ان من بين المنشأت التي تلقت هذه الطرود مركزا تابع ل(سي.اي.ايه)

مكتبا ملحقا بالبيت الابيض بالاضافة الى محطة طيران تابعة للقوة البحرية.

وبحسب القناة الاخبارية فان التحقيقات لم تجزم بعد ما اذا كانت هذه

الطرود متفجرات حقيقية في حين احتوى بعضها على مفردات اعتبرها المسؤولون

مزعجة.

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