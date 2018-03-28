الناتو يقلص حجم البعثة الروسية لديه دون تعديل سياسته تجاه موسكو.



بروكسل 28 مارس 2018 ( وال) - قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقليص حجم

البعثة الدبلوماسية الروسية لديه من 30 إلى 20 شخصاً، وذلك في إشارة

تضامن مع بريطانيا بعد حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل

وابنته في ساليسبري.

هذا ما أعلنه أمس الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقده

في بروكسل، مشيراً إلى أنه قرر سحب اعتماد 7 دبلوماسيين روس من البعثة

الموجودة في مقر الحلف، وتجميد اعتمادات ثلاثة أشخاص آخرين.

وأوضح ستولتنبرغ أن القرار اتُخذ بالتشاور مع الحلفاء كرد فعل موحد ومنسق

على عدم وجود أي تعاون بناء من موسكو في قضية ساليسبري، فـ"هي رسالة

حازمة واضحة وقوية مفادها أن للتصرفات الروسية تكلفة باهظة"، حسب كلامه.

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