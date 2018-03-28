لقاء مشترك في طرابلس لمناقشة الوضع العام للدولة .

طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- تركز اللقاء المشترك الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء على استعراض الوضع العام للدولة وسبل معالجة الصعوبات والمختنقات التى تعاني منها في المجالات كافة .

ضم اللقاء عضو مجلس النواب السيد "محمد دومة" وعضوي المجلس

الأعلى للدولة السيد "السنوسي القمي" والسيدة "جميلة عثمان" والنائب

بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" .

كما تم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الدائرة الانتخابية الرابعة ومنطقة الواحات بالجنوب الشرقي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" خلال هذا اللقاء على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لمواطني منطقة الواحات سواء الخدمية منها والصحية.

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