قوات الاحتلال تعتقل " 5 " شبان جنوب نابلس المحتلة .





نابلس 28 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم

الأربعاء، 5 شبان، من عدة قرى وبلدات جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الساوية

جنوبا، واعتقلت الشابين عطياني يوسف عطياني، وسامي ياسر شاهين، وكلاهما

في العشرينيات من العمر، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبادة محمود جودة (23

عاما) من بلدة قبلان، وياسين عابد صباح (19 عاما) من قرية عوريف، والمدرس

أنس سعد عواد في الثلاثينيات من عمره من قرية عورتا، بعد دهم منازل

ذويهم، وتفتيشها.

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