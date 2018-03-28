الاتحاد الأوروبي: للمسلمين دور مهم في مستقبل أوروبا .





بروكسل 28 مارس 2018 ( وال )- قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "

فرانس تيمرمانز " أمس الثلاثاء إن للمسلمين بجميع طوائفهم دورا مهما في

مستقبل أوروبا.

واضاف " تيمرمانز " بحسب بيان للمفوضية الأوروبية قبل اجتماعه اليوم

الأربعاء مع عدد من الائمة والعلماء المسلمين في اوروبا ، أن المسلمين

سيجدون في المفوضية الأوروبية صديقا مخلصا يدعم حق كل شخص في ممارسة دينه

وتقاليده في سلام .

وذكر بيان المفوضية ان الأئمة والعلماء قادمون من ست دول أعضاء في

الاتحاد الأوروبي هي بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا

ويمثلون طوائف الدين الاسلامي.

وأوضح أن الاجتماع يمثل فرصة لتعميق الحوار الذي تشتد الحاجة إليه

حاليا والاطلاع على أصوات ووجهات نظر جديدة.

وتعقد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعات منتظمة مع ممثلي

مختلف المنظمات الدينية وغير الدينية في اطار الحوار المنصوص عليه في

معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي.

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