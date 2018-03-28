وزير الداخلية المفوض يبحثمع وزيرة التجارة والتعاون الانمائي بالخارجية الهولندية علاقات التعاون .



طرابلس 28 مارس 2018 (وال)- بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور أمس مع وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية الهولندية السيدة ( سيفرير كاخ ) التى تزور ليبيا هذه الايام علاقات التعاون بين ليبيا وهولندا وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات .

وأستعرض وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور خلال هذا

اللقاء وفق ما ذكره المكتب الاعلامي بوزارة الداخلية المشاكل والعراقيل

التي تعاني منها مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا .

وطالب وزير الداخلية المفوض دول حوض المتوسط ودول الجوار بالوقوف إلى جانب ليبيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك لما سببته من مشاكل إلى دول العالم عامة ولدول حوض المتوسط خاصة.

وجدد دعوة الحكومة الليبية لدول الجوار الليبي لحماية حدودها من تدفق

الأعداد الهائلة من المهاجرين التي أصبحت مصدر قلق للبلاد وتهدد الأمن

الوطني من جهة وسلامة المواطن الليبي من جهة أخري.

من جهتها أعربت الوزيرة الهولندية عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يأتي في

إطار التعاون المشترك في كافة المجالات بين ليبيا ومملكة هولندا وخاصة

المجالات الأمنية.

حضر هذا اللقاء سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا .

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