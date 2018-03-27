النصر يفوز على نجوم اجدابيا (2-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 27 مارس 2018 (وال)- فاز فريق النصر على فريق نجوم اجدابيا بهدفين

لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب المرج، ضمن

منافسات الجولة الحادية عشرة (إياب) لفرق المجموعة الثانية، من مسابقة

الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي النصر اللاعبان "خالد مجدي"، و"سالم المسلاتي"، بينما سجل

هدف نجوم اجدابيا الوحيد لاعبه "عبدالناصر العروسي".

وبذلك يرفع النصر رصيده إلى (23) نقطة من عشر مباريات، ويحافظ على

ترتيبه في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نجوم اجدابيا عند (8) نقاط من

تسع مباريات، ويبقى في المركز السادس.

وتجرى مساء غد الأربعاء منافسات الجولة الثالثة عشرة (إياب) لفرق

المجموعة الثالثة، بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف فريق السويحلي برصيد

(17) نقطة، نظيره فريق الأولمبي برصيد (12) نقطة، على ملعب مصراتة الساعة

الثالثة والنصف مساء.

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